Cantiere senza piano di sicurezza, a Carovilli ditta multata con 70mila euro

Un cantiere edile di Carovilli messo sotto sequestro dai Carabinieri che hanno operato con i colleghi del comando per la Tutela del lavoro e il personale dell’ispettorato del Lavoro di Isernia. Nella ‘visita’ fatta sul cantiere, i militari hanno riscontrato numerose inosservanze da parte della ditta esecutrice dei lavori. Tra questi, l’assenza del piano operativo di sicurezza. Dagli accertamenti inoltre è emerso che gli operai erano sprovvisti del documento in merito la visita medica oltre all’adeguata formazione sul posto di lavoro. Per queste ragioni il cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo e la ditta multata per circa 70.000 euro.

