Monitoraggio meteorologico, Trivento nella rete di Meteoisernia.net

Trivento entra nella rete meteo – turistica di Meteoisernia.net gestita dall’associazione ‘Sannio Meteo’. Il progetto è stato promosso dalla Protezione Civile del Molise, rappresentata da Antonio Cardillo, da Lorena Scarano, assessore al Comune di Trivento e dal presidente di Sannio Meteo, Sandra Galeazzo, che ha curato la parte progettuale e tecnica.

“Abbiamo accolto con piacere ed interesse questa opportunità – commenta il sindaco Pasquale Corallo – convinti non solo di poter dare un valido contributo alle finalità di pubblica utilità perseguite dalla Associazione Sannio Meteo, ma anche di dare una valida visibilità alla nostra cittadina”.

Soddisfazione quella espressa anche dall’assessore, Lorena Scarano: “Abbiamo scelto due locations per l’attivazione di altrettante webcam con finalità turistiche e di monitoraggio delle condizioni del meteo in tempo reale, una panoramica ed una nella zona centrale di Trivento, per dare maggiore risalto agli scorci che offre il nostro bellissimo paese”.

Antonio Cardillo è convinto che il monitoraggio dell’area possa dare un valido contributo agli studi del meteo, in una fase storica in cui i cambiamenti climatici rappresentano una variabile sempre più incisiva nella vita quotidiana di tutti noi cittadini.

Gli osservatori meteo di Trivento sono dotati di una stazione certificata per il monitoraggio meteorologico che acquisisce i dati della temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, quantità e intensità della pioggia, direzione e velocità dei venti. Ci sono poi due webcam in alta definizione in streaming, la seconda delle quali in via di attivazione.

I link per visualizzare tutti i contenuti sono:

https://www.meteoisernia.net/rete-di-monitoraggio/rete-meteo-molise/stazione-meteo-di-trivento-cb.html

https://www.meteoisernia.net/webcam-meteo-molise/campobasso/webcam-trivento-cb.html