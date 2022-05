Cantieri pericolosi nel Chietino, mano pesante dei Carabinieri

In data odierna, nel contesto dei controlli svolti congiuntamente agli organi di specialità, volti a garantire e verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza nei cantieri edili, i militari della Stazione Carabinieri di Chieti Principale, unitamente a personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti ed a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Chieti, rilevavano alcune irregolarità, in contrasto con le vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro ed oggetto di contestazione da parte dei militari operanti, in un cantiere nel Comune Teatino. Al titolare dell’impresa è stato quindi prescritto di procedere all’immediata messa in sicurezza del cantiere, i cui lavori sono stati temporaneamente sospesi.

