Capannone in fiamme, diverse auto distrutte dal rogo: indagini in corso

Incendio in un capannone adibito ad attività artigianale, nella serata di ieri, in contrada La Valle, agro del comune di Monacilioni (CB). Il rogo ha reso necessario l’intervento di più squadre dei Vigili del fuoco partite dal comando provinciale di Campobasso. Bei sei gli automezzi impiegati e due squadre che hanno domato le fiamme evitando danni maggiori.

Grazie ai Vigili del fuoco l’incendio è stato circoscritto, ma la struttura e quanto in essa contenuto hanno subìto danni importanti. Sulle possibili cause del rogo sono in corso di accertamenti tecnici dei Vigili del fuoco.