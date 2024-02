Assistenza domiciliare e telesoccorso per anziani in Alto Molise, pubblicato il bando di adesione

Il Comune di Agnone ha pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione ai servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso in favore di anziani. Il beneficio è previsto per i residenti e domiciliati in uno dei seguenti comuni tra Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro e Poggio Sannita. Si tratta di un provvedimento realizzabile grazie alla missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, in particolare agli interventi speciali per la coesione territoriale nell’ambito del potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità finanziati dall’Unione europea.

«L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, – spiegano dagli uffici comunali di Agnone – mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali».

L’avviso pubblico è volto a individuare gli anziani, si intende maggiori di anni sessantacinque, beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso. «I servizi previsti, – precisano dal Municipio – avranno durata dalla data di avvio degli stessi a tutto il 30 giugno 2025». Grazie al contributo dell’Unione europea al progetto “Interventi per nuovi percorsi di benessere – Servizi e infrastrutture sociali per la comunità interna del Molise” è possibile presentare istanza per l’ammissione a uno o più dei seguenti servizi progettuali: assistenza domiciliare in favore di quaranta persone anziane; telesoccorso in favore di quindici persone anziane. «Tuttavia, – chiudono dal Comune – previa autorizzazione dell’ente finanziatore, le amministrazioni si riservano di incrementare il numero di posti disponibili».