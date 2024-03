Capitale della Cultura 2026, sindaco di Rimini getta ombre sulla decisione finale

Capitale italiana della cultura 2026: Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, città in corsa per l’aggiudicazione finale alla competizione, getta ombre sulla decisione che sarà presa dalla commissione. E’ quanto riporta il sito newsrimini.it https://www.newsrimini.it/2024/03/capitale-cultura-sadegholvaad-e-gli-aiutini-a-laquila/ che parla di presunti “aiutini” alla città di L’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo e regione dove domani si voterà per eleggere il presidente della massima assise regionale.