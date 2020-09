Capracotta, a 106 anni si è spenta la nonnina dell’Alto Molise

Se n’è andata la nonnina dell’Alto Molise. Alla veneranda età di 106 anni festeggiati il 30 luglio scorso si è spenta Raffaela Sozio. Il decesso è avvenuto giovedì in quella che da anni era divenuta la sua casa, ovvero la struttura di ‘Santa Maria di Loreto’ un vero e proprio modello di professionalità e umanità nell’assistenza agli anziani. Raffaela Sozio era la nonna più longeva dell’intero territorio dove non è difficile imbattersi con centenari che nella qualità di un ambiente incontaminato e in un cibo genuino, indicano l’elisir di lunga vita. Alla famiglia di nonna Raffaela e a tutti gli operatori della casa di riposo le condoglianze da parte della redazione de l’Eco online.

