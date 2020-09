Tamponi allo Sprar di Carunchio: tre positivi al Covid

«Il Dipartimento di prevenzione della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti nella gestione dell’emergenza Covid-19 presso la struttura SPRAR di Carunchio, ha provveduto ad effettuare 24 tamponi, interessando i tre precedenti casi positivi, gli ospiti del centro, gli operatori e le persone poste in quarantena in via precauzionale. L’esito dei tamponi ha riportato i seguenti risultati: 21 casi negativi, ed è stato confermato lo stato di positività dei 3 precedenti soggetti. Le persone risultate negative possono uscire dallo stato di quarantena ed avere una vita sociale normale. Gli ospiti risultati ancora positivi continueranno a rimanere in isolamento. Nella prossima settimana verranno effettuati sui tre casi positivi ulteriori tamponi».

Ne dà notizia il sindaco di Carunchio Gianfranco D’Isabella.