Capracotta aderisce all’iniziativa “Viva Vittoria” e grida il suo «no» a tutte le forme di violenza sulle donne

Nei giorni scorsi la comunità di Capracotta ha esposto i quadretti e le altre decorazioni di maglia in lana realizzati dalle donne del posto nell’ambito del progetto “Viva Vittoria”. «L’iniziativa, partita sei mesi fa proprio in occasione nella giornata internazionale dei diritti della Donna, – spiega il sindaco, Candido Paglione – rappresenta un messaggio di solidarietà concreto per dire “No” a tutte le forme di violenza sulle donne».

«E’ stato bello vedere in questi mesi tante donne impegnate – insieme o da sole, sottolinea il primo cittadino – nella realizzazione di centinaia di quadretti colorati, con i ferri o con l’uncinetto, per partecipare a un’iniziativa importante sotto il profilo umano e sociale.

Un ringraziamento sincero alle donne della nostra comunità, alle nonne della casa di riposo e alle signore capracottesi non residenti, ma sempre così vicine al nostro paese quando c’è da fare qualcosa di utile e importante».

«Da Capracotta oggi parte un messaggio dall’alto valore simbolico che ci vede al fianco di tutte le donne e contro ogni forma di violenza. Viva le donne, Viva Vittoria e Viva Capracotta» chiude Candido Paglione.

