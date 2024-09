A piedi sul viadotto ad «imminente rischio crollo» in violazione del divieto, così la sindaca Di Palma lancia il suo segnale “sovversivo”

Ha attraversato il viadotto a piedi, ieri mattina, la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, deliberatamente in violazione dell’ordinanza di divieto di transito, che vale anche per i pedoni, per lanciare un segnale forte e deciso all’attenzione della politica. Il territorio ha bisogno di mobilità, di strutture viarie e di quella infrastruttura, il ponte Sente, in particolare, perché altrimenti l’isolamento economico, sociale e culturale darà il colpo di grazia alle aree interne di cui tanto si parla, ma per le quali poco o nulla si fa.

L’amministratrice abruzzese, insieme al vicesindaco Felice Marco Nozzi, ha deciso di partecipare così, quasi provocatoriamente con la sua passeggiata “sovversiva” da una sponda all’altra del ponte chiuso al traffico da sei anni (domani l’anniversario dell’apposizione delle transenne, ndr), alla conferenza stampa di consegna dei lavori del primo lotto del ponte “Longo”, quello sul Sente, che collega appunto l’Abruzzo e il Molise. «Speriamo che sia la volta buona, – ha commentato la sindaca Silvana Di Palma, incamminandosi lungo il viadotto per tornare in Abruzzo – perché davvero non se ne può più».

Da sinistra il consigliere provinciale Moro, il presidente Saia e la sindaca Silvana Di Palma