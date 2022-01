Capracotta, in vendita ‘Bucaneve’ unica tabaccheria ed edicola del paese

Un’attività che chiude i battenti o, al contrario, un’opportunità di lavoro per qualche giovane volenteroso. Dipende, come sempre, da come si guarda il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. I famosi punti di vista. E’ stata posta in vendita dagli attuali gestori l’unica rivendita di tabacchi di Capracotta. L’attività commerciale è già attrezzata e funzionante come ricevitoria del Lotto e SuperEnalotto, ma anche come edicola, situata tra l’altro in pieno centro, lungo il corso principale.

Capracotta, Comune più in quota dell’Appennino

Grazie al collegamento telematico è possibile, dai terminali in funzione, pagare bollette, bollo auto ed effettuare ricariche telefoniche. E siccome Capracotta è notoriamente un paese a forte vocazione turistica, sia invernale che estiva, gli affari sono in qualche modo assicurati appunto dal flusso ininterrotto di visitatori. Oltre ai tabacchi, spiegano i gestori, «altri ricavi possono derivare dalla vendita di souvenirs, giocattoli, articoli di cartoleria» e via elencando. Per informazioni circa la cessione dell’attività è possibile rivolgersi direttamente presso l’attività commerciale.