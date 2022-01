Barista senza green pass, seicento euro di sanzione nel Chietino

Controlli green pass, sanzionato dai carabinieri di Fossacesia un barista di Rocca San Giovanni che serviva i clienti benché fosse sprovvisto della certificazione verde richiesta. Le attività sul territorio dei carabinieri della compagnia di Ortona per le verifiche del possesso dei green pass, soprattutto nei luoghi di maggiore e possibile contagio, proseguono in contemporanea al dispositivo per la prevenzione e la repressione dei furti in abitazione nelle zone più sensibili. A Rocca San Giovanni i carabinieri della stazione di Fossacesia, hanno sanzionato con una multa di 600 euro il gestore di un bar che serviva i clienti benché fosse sprovvisto di green pass da vaccinazione o da tampone.

