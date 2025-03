Capriolo in difficoltà in un canale di scolo, tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Questa mattina è stato segnalato un capriolo in difficoltà in un canale di scolo nel Comune di Isernia. L’animale, allo stremo delle forze e che rischiava di annegare, è stato salvato da alcuni cittadini e successivamente sono stati avvisati i Vigili del Fuoco. L’animale è stato preso in custodia dai Vigili del Fuoco di Isernia, e con la collaborazione dei Carabinieri è stato richiesto l’intervento del Veterinario di turno dell’Asrem. Visitato sul posto l’animale, è stato giudicato in buona salute e liberato in un bosco limitrofo.