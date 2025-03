“Le Mani di Papà”, tutti i segreti dell’essere padre presso il Poliambulatorio di Comunità di Agnone

Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che questa mattina, dalle ore 11, presso la Sala OFS dell’ex convento dei Cappuccini adiacente la chiesa Maria di Costantinopoli in Piazza XX Settembre, si terrà l’evento “Le Mani di Papà”.

Si tratta di uno spazio di confronto, sostegno e ascolto rivolto ai neo-papà e futuri papà per approfondire e condividere gli aspetti legati all’essere padre. Con l’intervento di personale specializzato, si tratteranno i temi della gravidanza, che va vissuta pienamente in coppia appunto, della nascita del figlio, dei primi bisogni del neonato, ma anche delle necessità e dei bisogni del padre, nonché del sostegno alle neo mamme. L’iniziativa è realizzata nell’ambito dei servizi sanitari erogati dal Poliambulatorio di Comunità attivato presso l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone. Per informazioni e contatti è attivo il numero telefonico 376.2269431 oppure l’indirizzo email pnrr.agnone@cooperativaassel.org.