Carabinieri: campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

Castel di Sangro (AQ) – Riparte la campagna di sensibilizzazione contro le truffe. Dopo la tappa di una settimana fa a Sulmona, questa è la volta di Castel di Sangro, dove il comandante della compagnia carabinieri, capitano Giuseppe Testa, incontrerà la cittadinanza, a cui verranno rilasciati consigli utili su come evitare possibili e insidiose truffe, i cui artefici approfittano, in maniera subdola, della buona fede e della vulnerabilità della gente.

Due gli incontri previsti nella giornata di domani 19 aprile a Castel di Sangro: il primo alle 16,30, presso la parrocchia Santa Maria Assunta; il secondo alle 18,00 presso la chiesa di San Giovanni Battista.

I distinti, ma conseguenziali momenti, realizzati attraverso una proficua collaborazione tra l’Arma e le autorità civili e religiose del luogo, saranno propizi per far sentire la vicinanza delle istituzioni alla popolazione e fare in modo di scongiurare le odiose truffe ai danni delle fasce più deboli della popolazione.

L’invito a partecipare è rivolto ad una più ampia platea, cosicché possano essere aperti anche dibattiti edificanti e studiare, per quanto possibile, alcune delle più insidiose manifestazioni del reato di truffa. Un’occasione, questa, per innalzare barriere alla sentita problematica, e che giovi in primis alla comunità, ma anche alle donne e gli uomini in divisa quotidianamente schierati a contrastare ogni forma di illegalità.