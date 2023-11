Carabinieri: il brigadiere capo Ferdinando Russo lascia il servizio attivo

Il Brigadiere Capo Ferdinando Russo lascia, per raggiunti limiti di età, il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Nato 60 anni fa ad Afragola (NA) ed arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri il 14 febbraio 1985, dopo l’iniziale formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e un breve periodo presso il Reggimento Carabinieri Corazzieri quale guardia del Presidente della Repubblica, ha svolto i primi incarichi presso le Stazioni Carabinieri di Campobasso e Isernia per poi assumere servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Campobasso e poi quella di Isernia. L’elevata esperienza professionale maturata sul campo e la promozione al ruolo dei sovrintendenti con il grado di Brigadiere, gli ha permesso, dal 2008 ad oggi, l’impiego presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia dove si è distinto per lo spiccato spirito di servizio nonché per la conoscenza dei fenomeni delinquenziali e del territorio.

La forte passione di Ferdinando Russo per la fotografia è stata messa al servizio dell’Istituzione tutte le volte che è sorta la necessità di documentare scene del crimine ed eventi istituzionali dove l’Arma dei Carabinieri è stata partecipe. A tal proposito va ricordato, fra gli ultimi lavori, anche la realizzazione dello scatto fotografico che ritrae due carabinieri di vigilanza nelle vie storiche del Comune di Fornelli. L’immagine, fra decine di migliaia, è stata selezionata dal Comando Generale dell’Arma ed inserita nel calendario da tavolo dell’anno 2024.

Oggi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Colonnello Vincenzo Maresca, a nome di tutti Carabinieri della provincia, quale riconoscimento per l’eccellente servizio svolto, ha regalato al Brigadiere Capo Ferdinando Russo una targa ricordo e tributato i più sentiti auguri di una meritata pensione.