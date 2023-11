Rigenerazione delle aree interne, a Castiglione Messer Marino nasce la “Scuola dei piccoli Comuni”

Un laboratorio di idee, di analisi scientifiche e di buone pratiche per amministratori locali, finalizzato a centrare quella ri-generazione dell’Appennino e delle zone interne, della cosiddetta “montagna abitata” e abitabile, che è stata deliberatamente marginalizzata da un paradigma socio economico ormai scaduto e fallimentare. Nasce così, per iniziativa del Comune di Castiglione Messer Marino e dell’amministrazione guidata da Silvana Di Palma, una vera e propria “scuola” per amministratori locali. Scuola dei piccoli Comuni, questo il nome scelto per la neonata creatura, di cui ci parla, spiegandone il senso e le finalità, il direttore scientifico, Rossano Pazzagli.

Correlati