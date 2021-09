Carabinieri, il capitano Proietti lascia Agnone e saluta la stampa locale: «Grazie per la leale collaborazione»

Il Capitano Christian Proietti, dopo quattro anni al comando della Compagnia Carabinieri di Agnone, conclude la sua esperienza in Alto Molise, iniziata nel settembre 2017, provenendo dal comando di una Sezione del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria. Tra qualche giorno lascerà Agnone ed andrà a ricoprire un altro prestigioso incarico al comando della Compagnia Carabinieri di Monopoli.

Ad Agnone l’Ufficiale ha operato su un vasto territorio, sul quale sono dislocate sette Stazioni Carabinieri, con l’obiettivo di sviluppare un’efficace azione preventiva per la sicurezza dei cittadini. Tanti gli interventi dei Carabinieri a supporto della popolazione, con particolare riferimento anche al periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ma anche gesti silenziosi ed anonimi che non necessitavano di risalto mediatico e che hanno fortificato il rapporto di fiducia con l’Istituzione.

L’ufficiale, prima di lasciare l’Alto Molise, ha inteso incontrare i rappresentanti della stampa locale. «Grazie per la leale e corretta collaborazione che avete dimostrato in questi anni. – ha dichiarato il capitano Proietti ai giornalisti presenti – Al di là delle operazioni, che hanno magari una vasta eco mediatica, siete riusciti a trasmettere ai cittadini quella fiducia nelle istituzioni che è uno dei compiti principali dell’Arma. Certo gli arresti e i furti finiscono più facilmente sui giornali, ma vi ringrazio perché avete dato risalto e importanza anche a piccoli gesti quotidiani, che magari nemmeno aspiravano a finire all’attenzione della cronaca, grazie ai quali il cittadino ha realmente compreso che i Carabinieri sono sempre a disposizione e possono aiutare in ogni caso. Grazie per la stima sempre dimostrata nei confronti dei miei uomini e per la professionalità, leale e collaborativa, che avete dimostrato».

Il capitano Proietti con il direttore Maurizio d’Ottavio e il caporedattore Francesco Bottone

In chiusura del breve e sobrio incontro il direttore dell’Eco on line, Maurizio d’Ottavio, ha omaggiato il capitano Proietti di un berretto recante il logo della testa giornalistica leader dell’informazione nell’Alto Molise e Vastese. Nei prossimi giorni il passaggio di consegne tra il capitano Proietti e il nuovo comandante della compagnia di Agnone, il pari grado Carlo Alberto Evangelista, proveniente dal Nas di Roma e precedentemente dalla scuola allievi sottufficiali dell’Arma.

Il capitano Proietti nei prossimi giorni assumerà il comando della compagnia Carabinieri di Monopoli