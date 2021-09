Nasconde 20 grammi di hashish in auto, denunciato un ventenne

Fermato per un controllo dei carabinieri, aveva nascosto circa 20 grammi di hashish ed un bilancino di precisione: denunciato per detenzione ai fini di spaccio un ventenne del luogo. I carabinieri della stazione di Tollo hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per detenzione ai fini spaccio un giovane, appena ventenne, del luogo. Qualche sera fa il giovane è incappato in un posto di controllo alla circolazione stradale predisposto nel centro urbano di Tollo dai militari della locale stazione. Era in compagnia di altri coetanei ed ha mostrato subito una certa agitazione che ha indotto i carabinieri a chiedergli di consegnare eventuale droga od altro detenuto illegalmente. Il ragazzo ha confermato di non detenere droga od altro, ma questo non ha convinto i carabinieri che infatti hanno perquisito l’auto dove, ben occultati in un vano ricavato in un sedile, hanno scovato una ventina di grammi di hashish ed il bilancino elettronico per la pesata.

