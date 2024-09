Carabinieri: il colonnello Mirante lascia l’Abruzzo, prestigioso incarico al Comando generale dell’Arma

Dopo tre anni alla guida del provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, il colonnello Nicola Mirante, dal prossimo 16 settembre passerà in forza al Comando generale dell’Arma in Roma. È lo stesso Ufficiale ad annunciarlo durante l’incontro di questa mattina con la stampa.

Il comandante uscente ha ringraziato quanti hanno incrociato il suo percorso professionale a L’Aquila, dagli stessi giornalisti alle Istituzioni, enti locali e autorità civili e religiose. Un ringraziamento particolare ai cittadini della provincia dell’Aquila: «A loro – queste le parole del colonnello Mirante – il mio sentito ringraziamento per l’accoglienza che mi hanno riservato e per la collaborazione offerta in questi tre anni di proficuo e inteso lavoro. Grazie anche all’impegno di ciascuno dei carabinieri dei reparti territoriali e della linea speciale e forestale, che, con professionalità e spassionata dedizione al servizio, sono stati capaci di ottenere il massimo dei risultati sotto ogni aspetto lavorativo. Lascio con dispiacere questa terra, ma con la certezza di ritornarvi presto, non come ospite, ma come uno di casa, mi sento, in fondo, anch’io un po’ aquilano».

Per quanto riguarda l’attività operativa, il colonnello Mirante ha ricordato l’impegno dell’Arma nel contrasto di reati predatori, truffe agli anziani, spaccio degli stupefacenti, delinquenza minorile, e costituire un argine a fronte dei tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti della ricostruzione post-sisma.

Il comandante ha espresso, inoltre, sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto insieme alle altre forze di polizia, esaltandone i risultati ottenuti sul piano del controllo del territorio. Al suo successore, il colonnello Salvatore Del Campo, Mirante ha formulato gli auguri di buon lavoro.