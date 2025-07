Automotive: dal Giappone nuovo investimento da 50 milioni di euro, con trecento nuove assunzioni

«Giornata intensa e ricca di significato per il Molise all’evento “Investing in Molise”, organizzato insieme al MIMIT, a DR Automobiles Groupe e al Commissariato italiano per Expo. Ho avuto l’onore di rappresentare la Regione Molise in un importante seminario dedicato all’internazionalizzazione e all’attrazione di investimenti nel settore automotive, strategico per il nostro territorio. Un confronto concreto con investitori e partner giapponesi, già attivamente coinvolti con DR Automobiles, che oggi ha annunciato un nuovo investimento di 50 milioni di euro per il sito di Macchia d’Isernia, con 300 nuove assunzioni».

Ne dà notizia, dal Giappone, il vice presidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente.

«Il nostro obiettivo è chiaro: posizionare il Molise come hub attrattivo per investimenti industriali, sostenuto da una rete di strumenti regionali e nazionali – dal Contratto di Sviluppo ai fondi FSC, PNRR, FESR-FSE 2021-2027, fino alla futura operatività della BEI per facilitare l’accesso al credito delle imprese» spiega l’assessore regionale.

«Il Molise ha competenze, idee e visione. E grazie a imprese come DR Automobiles, che portano nel mondo il valore del Made in Italy restando radicate nella nostra terra, possiamo costruire una nuova economia regionale fatta di lavoro, innovazione e connessioni globali» chiude Di Lucente.