Borse lavoro: settecento euro al mese per disoccupati, donne in difficoltà, persone con disabilità

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, e l’assessora alle Politiche Sociali, Enrica Sciullo (in foto, ndr), ricordano a tutti gli interessati che gli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale del Comune sono a disposizione per dare supporto nell’invio della domanda per le borse lavoro messe a disposizione dalla Regione Molise (compilazione allegati e invio documentazione via PEC). L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’inserimento lavorativo attraverso un’esperienza pratica di sei mesi abbinata a brevi corsi di formazione. I partecipanti saranno impegnati a lavorare tra le 20 e le 25 ore settimanali e potranno guadagnare fino a 700 euro al mese.

Il bando si rivolge in particolare a categorie di cittadini più fragili: giovani NEET (under 30), donne in difficoltà, persone con disabilità, over 55, disoccupati da almeno sei mesi senza sostegno al reddito, ex lavoratori autonomi o con redditi molto bassi, lavoratori poveri e disoccupati iscritti ai centri per l’impiego. Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati in Molise da almeno 24 mesi, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e non beneficiare di ammortizzatori sociali o misure di sostegno al reddito (come NASPI, ADI o SFL).

Le domande di partecipazione devono essere inviate, entro il 14 luglio, esclusivamente via PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, con oggetto:

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA BORSA LAVORO/WORK EXPERIENCE PRESSO I COMUNI MOLISANI”.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Molise.