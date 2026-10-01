Carabinieri: il generale Feroce in visita alle stazioni dell’Altopiano delle Rocche

Altopiano delle Rocche – Nella giornata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha compiuto una visita istituzionale ai Reparti dell’Arma Territoriale ubicati nella splendida cornice dell’Altopiano delle Rocche. Ricevuto a…

Altopiano delle Rocche – Nella giornata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha compiuto una visita istituzionale ai Reparti dell’Arma Territoriale ubicati nella splendida cornice dell’Altopiano delle Rocche.

Ricevuto a Ovindoli dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Salvatore Del Campo, il Generale Feroce ha incontrato i Carabinieri in servizio nella locale Stazione Carabinieri, approfondendo le dinamiche dei fenomeni delinquenziali locali ed orientando l’azione di prevenzione e di contrasto agli stessi.

Nell’occasione, presso il Municipio di Ovindoli, il Comandante di Legione ha avuto un proficuo colloquio con il Dott. Angelo Ciminelli, primo cittadino del comune sito alle pendici del Monte Magnola e Presidente del Comitato Regionale Abruzzese della Federazione Italiana Sport Invernali, su diverse tematiche attinenti il territorio, nonché le attività condotte dai Carabinieri sciatori nei comprensori sciistici della zona.

L’impegno nella provincia aquilana del Comandante di Legione, successivamente, è proseguito con la visita alla Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, che ha competenza anche su Rocca di Cambio, il comune più alto dell’Appennino con i suoi 1434 metri sul livello del mare, dove il Generale Feroce ha esortato i Carabinieri a profondere sempre il massimo impegno nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali.

Nella caserma rocchigiana, inoltre, il Generale Feroce ha incontrato i Sindaci di Rocca di Mezzo, Ing. Emilio Nusca, e di Rocca di Cambio, Gennarino Di Stefano, soffermandosi sulle peculiarità distintive del territorio.

La presenza odierna del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” nella provincia aquilana, e più nello specifico gli incontri istituzionali e le visite ai reparti dell’Arma ubicati sull’altopiano delle Rocche, sottolinea l’attenzione costante e l’importanza strategica attribuita dai vertici dell’Arma abruzzese alle aree più interne della regione e ribadisce il proprio impegno quotidiano nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.