Carabinieri: il luogotenente Mandrone lascia il servizio attivo

Dal 12 settembre il Luogotenente Carica Speciale Claudio Mandrone ha lasciato il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri ed è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età. Il Luogotenente Q.S. Mandrone si è arruolato nell’agosto del 1984, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e, nel biennio 1986-1988, ha frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri diVelletri e di Firenze, al termine della quale è stato destinato in Piemonte, presso la Stazione di Cossato, in provincia di Torino.

Dopo un breve periodo presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Campobasso, è stato destinato presso la Stazione dei Carabinieri di Ururi, dove ha retto il comando fino alla data del termine del servizio attivo. Numerose sono state le operazioni di servizio che hanno contraddistinto la carriera del Luogotenente che, con senso del dovere e passione, ha onorato il servizio nell’Arma fino all’ultimo giorno. Grande conoscitore del territorio, ha profuso impegno e professionalità, generando un legame umano con la popolazione locale. A lui giungono gli auguri più belli, affinché possa godersi gli affetti più cari, nel meritato congedo.