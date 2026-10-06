Carabinieri: il tenente colonnello Giacona lascia la compagnia di Vasto, al suo posto il tenente Sirecchia

Una cerimonia intensa e carica di emozione per salutare il Tenente Colonnello Mario Giacona, Comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, che lascia il territorio vastese per assumere un nuovo prestigioso incarico a Sciacca, in Sicilia.

A rivolgergli il saluto della città è stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha consegnato a Giacona una targa e una pianta antica della città di Vasto, simboli del legame profondo costruito in questi anni con la comunità e con il territorio.

«È un giorno importante per la nostra città – ha detto il sindaco Menna – perché salutiamo il comandante dei Carabinieri. Giacona ha avuto un rapporto straordinario con tutti, con le Istituzioni, con la politica, col Tribunale, con i cittadini, avendo mantenuto una porta sempre aperta alla stazione e al comando dei Carabinieri. Una porta aperta che ha significato il rapporto diretto tra Stato e cittadini, quindi veramente un’Arma al servizio del territorio e delle persone».

Il sindaco ha inoltre dato il benvenuto al nuovo comandante, il tenente Arcangelo Sirecchia.