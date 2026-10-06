Detenzione e spaccio di cocaina e hashish, tre arresti della Polizia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Campobasso e di Termoli, grazie ad un’attività investigativa congiunta e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino, ha proceduto all’arresto di due uomini e di una donna, ritenuti…

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Campobasso e di Termoli, grazie ad un’attività investigativa congiunta e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino, ha proceduto all’arresto di due uomini e di una donna, ritenuti responsabili di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio, i poliziotti del Commissariato di Termoli e della Squadra Mobile, appostati in una zona periferica della città, hanno intimato l’ALT al conducente di un motociclo di grossa cilindrata, sospettato dagli investigatori di essere coinvolto in un’attività illecita di spaccio, il quale tuttavia, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha proseguito la corsa ad elevata velocità in una strada sterrata poco distante.

Durante l’inseguimento, terminato poco dopo, gli Agenti hanno notato l’uomo disfarsi di diversi involucri, che, poi recuperati, sono risultati contenere diversi grammi di cocaina e hashish. Addosso al soggetto, invece, i poliziotti hanno trovato una somma di denaro in contanti di circa 1000 euro, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Nella circostanza è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, ritenuta un vera e propria “centrale di spaccio”, dove, all’arrivo dei poliziotti, erano presenti un altro giovane e la sua compagna, che dalle risultanze investigative sono risultati coinvolti nell’attività illecita.

Anche grazie all’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, all’interno sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti oltre 100 grammi di stupefacente tra cocaina, marijuana e hashish, un bilancino e materiale vario per il confezionamento della droga e l’ulteriore somma di 850 euro.

Le tre persone sono state arrestate, in quanto ritenute presunti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per due uomini, si è proceduto, inoltre, a contestare la violazione della misura della sorveglianza di pubblica sicurezza. L’arresto è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Larino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due uomini ed il divieto dimora a Termoli per l’altro indagato, mentre nei confronti della donna è stata applicata la misura alternativa dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.