Carabinieri: in congedo il “capo” della centrale operativa di Chieti, il colonnello Greco saluta il luogotenente Schiena

Il Luogotenente Osvaldo SCHIENA, nato l’8 luglio del 1964 a San Vito dei Normanni (BR), “storico” Capo Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, da oggi lascia il servizio attivo nell’Arma e va in pensione. Nel corso degli anni ha rivestito diversi e delicati incarichi distinguendosi sempre per professionalità.

Arruolato nel settembre del 1983, dopo aver frequentato il Corso da Carabiniere effettivo presso la Scuola di Iglesias (CA) viene destinato in Abruzzo, alla Stazione Carabinieri di San Vito Chietino. Nel 1996 vince il concorso per sottufficiali e, al termine del ciclo di formazione presso la Scuola di Vicenza, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Vasto (CH). Nel 2002 assume l’incarico di Capo Centrale Operativa del Comando Provinciale di Chieti, ruolo che riveste fino a questi giorni. In tale periodo, grazie alle sue capacità relazionali e ad uno stile sempre elegante e sobrio, ha ottenuto la stima e la considerazione dei colleghi, dei superiori gerarchici e del personale dipendente.

Questa mattina, ultimo giorno di servizio attivo nell’Arma, nel corso di una sobria cerimonia tenutasi nella caserma di Via Arniense, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, il Luogotenente SCHIENA ha ricevuto il saluto dei colleghi. Nell’occasione il Comandante Provinciale di Chieti, Col. Alceo GRECO, lo ha ringraziato per il suo impegno e la sua dedizione, augurandogli ogni bene per il nuovo capitolo della sua vita, senza uniforme ma con l’Arma dei Carabinieri nel cuore.