Carabinieri, l’agnonese Marcovecchio al comando della stazione di San Pietro Avellana

Il maresciallo Luca Marcovecchio di Agnone è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di San Pietro Avellana. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre del 2011, il giovane sottufficiale ha frequentato il 1° corso triennale 2011-2014 presso la Scuola Marescialli di Firenze. Al termine del percorso formativo ha conseguito la laurea in Scienza Giuridiche per la Sicurezza rilasciata dall’Università degli Studi Tor Vergata di Roma.

A sinistra il maresciallo Marcovecchio riconsegna al preside di Castiglione la refurtiva

Come primo incarico è stato assegnato alla stazione Carabinieri di Nocera Terinese, Compagnia di Lamezia Terme. Nel 2017, per un semestre, ha prestato servizio provvisorio presso la stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino, in Alto Vastese, dove ho retto il comando interinale per circa tre mesi continuativi. Propri in quella sede, all’esito di una attenta attività di indagine condotta nelle province di Chieti, Isernia e Foggia, il maresciallo Marcovecchio riuscì ad assicurare alla giustizia un ventinovenne del posto, ritenuto responsabile, insieme ad una vera e propria banda di malviventi, di una serie di furti a danno di istituti scolastici. All’epoca i militari coordinati dal comandante Marcovecchio effettuarono perquisizioni, su disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, sia a Castiglione Messer Marino che ad Agnone. E proprio nella cittadina alto molisana finì in manette il 29enne di Castiglione Messer Marino.

Sempre a sinistra il maresciallo Marcovecchio autore, insieme al collega Rizzo, del ritrovamento di un cane intrappolato

Dal maggio 2019 al settembre successivo ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Nocera Terinese, sempre in provincia di Cosenza. Ha poi prestato servizio presso la sezione operativa del NOR della compagnia Carabinieri di Lamezia Terme. Nel corso della carriera il maresciallo Marcovecchio ha avuto modo, tra l’altro, di eseguire attività d’indagine su vari tipologie di reato ed in particolare, contro la persona, contro il patrimonio nonché nei confronti dell’amministrazione pubblica, talvolta commesse anche con l’aggravante dell’associazione di tipo mafiosa. Inoltre, per accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale, Marcovecchio ha conseguito il master di primo livello in “Criminologia e studi Giuridici forensi” e nel 2020 la laurea in “Giurisprudenza”, entrambi presso l’Università telematica “Unipegaso”. Dopo tutte queste esperienze formative e accademiche, assume ora il comando della stazione Carabinieri di San Pietro Avellana, nel cuore dell’Alto Molise.