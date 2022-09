Regolarmente attivo, nell’Alto Vastese, il centro di raccolta di carni di selvaggina cacciata gestito da Roberto Meo. In vista dell’apertura ormai imminente della stagione venatoria l’imprenditore di Castelguidone fa sapere di essere a disposizione delle squadre e dei cacciatori per il ritiro dei capi abbattuti della specie cinghiale. Per informazioni e contatti 328-8675978.

Correlati