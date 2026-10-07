Carabinieri: sette lauree magistrali e cinque master, il colonnello Bordin al comando della compagnia di Isernia

Da qualche giorno il Tenente Colonnello Luca BORDIN ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Isernia, cedutogli dal Magg. Francesco IODICE, trasferito a Taranto. L’Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Fabrizio COPPOLINO, per uno saluto…

Da qualche giorno il Tenente Colonnello Luca BORDIN ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Isernia, cedutogli dal Magg. Francesco IODICE, trasferito a Taranto. L’Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Fabrizio COPPOLINO, per uno saluto di benvenuto e per i migliori auspici di buon lavoro al sevizio delle comunità che vivono nei Comuni sui quali operano le Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Isernia, in sinergia con le Istituzioni, le altre forze di polizia e soprattutto a tutela delle fasce deboli e delle persone più vulnerabili.

Classe 1976, originario di Vicenza, sposato con tre figli. Ha iniziato la sua carriera militare nel 1996 come paracadutista militare nell’Esercito Italiano a Pisa. Successivamente è stato nominato Ufficiale della Fanteria Meccanizzata in Cesano di Roma, incarico cui ha fatto seguito quello di Ufficiale degli Alpini in Aosta e Merano.

Nel 2003 entra come Ufficiale nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Sottotenente ed il suo primo incarico, dopo il corso di formazione, è quello di Comandante di Plotone del Reggimento Allievi Brigadieri di Vicenza.

Prima di giungere in Molise, ha ricoperto ulteriori incarichi di comando, tra i quali il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gaeta (LT), il Plotone presso il 4° Battaglione Carabinieri di Mestre (VE), come Ufficiale presso il Ministero della Difesa PERSOMIL Reparto Avanzamento CC e Servizio Ricompense e Onorificenze, presso il Comando Operazioni Rete dello Stato Maggiore della Difesa.

Nel suo prestigioso curriculum si contano ben 7 lauree magistrali (Scienze dell’Educazione e del linguaggio, Giurisprudenza, Scienze Economiche Aziendali, Relazioni Internazionali ed economiche, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Comunicazione Digitale e Marketing e Difesa Interna ed Esterna), nonché cinque Master (due di 1° livello e tre di 2° livello sulle materie giuridiche, cyber terrorismo/intelligence e medicina legale assicurativa). Tutti titoli acquisiti tra l’Università Tor Vergata, LUISS, la Sapienza e l’Università delle Camere di Commercio di Roma.

Durante il servizio gli sono state conferite diverse onorificenze, tra le quali “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la Croce d’oro per Anzianità di Servizio.