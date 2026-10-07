Videosorveglianza: ok dalla Prefettura agli impianti di Castelguidone, Schiavi, Montazzoli, Torrebruna e Castiglione

Si è conclusa nella giornata odierna, con la sottoscrizione da parte della Prefetto D’Agostino di tredici patti per la sicurezza urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza, l’istruttoria finalizzata all’ottenimento, da parte dei Comuni richiedenti, del finanziamento previsto con Decreto Interministeriale 22 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) della Repubblica Italiana – Serie Generale n.120 del 26 maggio scorso,

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il Questore di Chieti, Dott. Marseglia, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Pellegrino e Col. Otranto e la Dirigente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato – Abruzzo, Dott.ssa Cecamore, sono stati esaminati i progetti elaborati dai Comuni di Altino, Bucchianico, Casalincontrada, Castiglione Messer Marino, Gissi, Liscia, Palmoli, Pennapiedimonte, Pretoro, Ripa Teatina, Torino di Sangro, Villamagna e dai Comuni dell’Unione dei Miracoli, che vanno ad aggiungersi ai progetti dei Comuni di Arielli, Monteodorisio, Palombaro, Pizzoferrato, Rapino e Scerni, Ari, Castelguidone, Carpineto Sinello, Civitaluparella, Guardiagrele, Guilmi, Montazzoli, Palena, San Salvo, San Vito Chietino e Schiavi d’Abruzzo, Tornareccio e Torrebruna, già esaminati nelle riunioni del Comitato del 10, 18 e 30 settembre scorsi.

I 32 progetti di videosorveglianza elaborati dai predetti Comuni, sottoscritti dal Prefetto D’Agostino e dai rispettivi Sindaci e per i quali è stato rilasciato parere favorevole da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno trasmessi, a cura della Prefettura, al Ministero dell’Interno che provvederà, su base nazionale, all’approvazione di una graduatoria dei progetti in argomento ai fini della successiva erogazione delle risorse a disposizione, per perseguire l’obiettivo della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell’ambito dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra Prefetto e Sindaco.

Il Prefetto D’Agostino ha ribadito l’importanza dei sistemi di videosorveglianza quale prezioso strumento per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, tanto in chiave preventiva che repressiva, oltre che come supporto alle attività di indagine, di ricerca delle persone scomparse ed a tutela dell’ambiente.