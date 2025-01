Carabinieri: si è spento all’età di 94 anni il generale di brigata Giuseppe Pirozzi

Nei giorni scorsi, circondato dagli affetti familiari e dall’intera comunità cittadina di cui era parte integrante, si è spento all’età di 94 anni il Generale di Brigata dei Carabinieri in congedo Giuseppe PIROZZI.

L’alto Ufficiale, nato a Giugliano in Campania (NA) il 25 febbraio 1929, coniugato e con tre figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1950 frequentando i corsi della Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri (RM) e, a seguire, della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche. Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante delle Tenenze Carabinieri di Andria (BAT) e Signa (FI), nonché Comandante delle Compagnie Carabinieri di Vercelli e San Giovanni Valdarno (AR). Successivamente, ha retto incarichi di Comando presso il Battaglione Sottufficiali Carabinieri della Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri, proseguiti, da Ufficiale Superiore, presso il II Battaglione Allievi Carabinieri della Scuola Allievi Carabinieri di Chieti.

In seguito, ha assunto la carica di Capo Ufficio OAIO del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in Chieti e di Capo Ufficio Motorizzazione del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in Chieti, incarico che, a decorrere dal 24 febbraio 1987, ha retto con il grado di Colonnello. All’atto del suo collocamento in congedo per limiti d’età, è stato promosso, a titolo onorifico, al grado di Generale di Brigata.

Nel corso della carriera, all’Ufficiale Generale sono stati conferiti un Encomio Solenne, la Medaglia d’Oro al merito di lungo comando, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare e l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il ricordo del Generale PIROZZI rimarrà indelebile nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e che ne hanno apprezzato l’alta levatura morale e la professionalità, sempre al servizio delle collettività tra le quali ha operato.