Carabinieri: Vincenzo Orlando promosso al grado di tenente colonnello

Ulteriore avanzamento per il Maggiore Vincenzo Orlando, da quasi quattro anni alla guida della compagnia dei Carabinieri di Lanciano, che da qualche giorno è stato promosso al grado di Tenente Colonnello. Arruolato nell’Arma nel 1987, dopo 13 anni da Maresciallo svolti presso il Nucleo Operativo della Capitale, è approdato in Abruzzo da Sottotenente dove ha retto per 7 anni il Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto e, dopo un breve periodo con un incarico di Stato Maggiore presso la Legione Abruzzo e Molise, ha comandato le Compagnie di Atessa e Camerino, in provincia di Macerata, per poi fare ritorno in Abruzzo alla guida della Compagnia di Lanciano.

L’ufficiale superiore, di origini pugliesi ma molisano d’adozione, è laureato in scienze dell’Amministrazione e nella sua ultra trentennale carriera ha ricevuto plurimi riconoscimenti per la meticolosa attenzione rivolta ai territori dove ha prestato servizio, tra i quali anche un encomio solenne, distinguendosi per l’attenta e incisiva attività di prevenzione e di contrasto alle molteplici forme di criminalità. Anche negli ultimi 4 anni, al comando della Compagnia frentana, ha condotto numerose indagini che hanno portato ad importanti risultati investigativi. Il Ten. Col. Orlando, sotto le direttive del Comando Provinciale di Chieti, continuerà al momento a garantire il servizio al Comando della Compagnia di Lanciano in attesa di un successivo incarico commisurato al nuovo grado rivestito.