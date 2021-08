Rischia di annegare, turista portato in ospedale dall’elisoccorso

Si è da poco conclusa una difficoltosa operazione di soccorso nei confronti di un bagnante che era in procinto di annegare. Pronto intervento degli assistenti bagnanti dell’Associazione Angeli del Mare, in servizio sulla spiaggia di Punta Penna di Vasto, che hanno proceduto al recupero ed a prestare i primi soccorsi al malcapitato, un emiliano di 64 anni in vacanza a Vasto con la moglie.

Prontamente intervenuto sulla spiaggia il personale del 118 accompagnato dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che a seguito della gravità del caso hanno allertato l’elisoccorso di Pescara. L’elicottero, in tempi rapidissimi, raggiungeva la spiaggia interessata e mediante il verricello inviava altro personale medico per trattare l’interessato.

Sul posto giungeva inoltre una pattuglia del locale Commissariato che collaborava con il resto del personale di Circomare Vasto allo sgombero della spiaggia per le operazioni di verricellamento dell’elicottero. Le attività si concludevano dopo circa un’ora, quando l’elicottero recuperava a bordo oltre al malcapitato anche i tre operatori.

Il soccorso sulla spiaggia di Punta Penna ha permesso di confermare la grande sinergia collaborativa tra le Amministrazioni intervenute e constatare le non poche difficoltà ad operare in un contesto, come la spiaggia di Punta Penna, ampia e con accessi particolari in cui anche far operare l’elicottero non è risultato semplice avendo dovuto bonificare un ampio tratto di spiaggia da ombrelloni ed accessori vari oltre alla presenza dei bagnanti.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, considerata la particolare affluenza di bagnanti sulle spiagge in questo periodo, invita l’utenza a prestare la massima attenzione e segnalare prontamente eventuali emergenze al numero telefonico 1530.

