Caramignoli al Mit, il generale Mendella è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza

Nella mattinata del 10 marzo si è svolta la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Regionale della Guardia di Finanza, tra il Generate di Brigata Germano Caramignoli, cedente, ed il Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, subentrante. La cerimonia ha avuto luogo presso la caserma “Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro.

L’evento ha visto schierata una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, anche delle componenti specialistiche del Corpo, in forza a tutti i Reparti abruzzesi, nonché di delegati delle Associazioni Sindacali di Rappresentanza e di militari in congedo delle Sezioni Abruzzesi dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso della cerimonia, il Gen. B. Germano Caramignoli, che sta per assumere l’incarico di Ufficiale di collegamento con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, ha rivolto espressioni di convinto apprezzamento nei confronti di tutto il personale del suo staff ed in forza ai reparti abruzzesi dipendenti, ringraziando con sincera gratitudine per i lusinghieri risultati raggiunti durante il suo periodo alla guida del Comando Regionale, che si conclude con un bilancio altamente positivo delle attività svolte dalle Fiamme Gialle d’Abruzzo in ogni missione istituzionale affidata al Corpo dall’Autorità di Governo.

Il Generale Mendella, 56 anni, proviene dalla Direzione Centrale Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ove ha ricoperto l’incarico di Project Leader del Progetto “I-CAN” (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), alle dirette dipendenze del Vice Capo della Polizia – Prefetto Raffaele Grassi – quale esperto in tema di cooperazione internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata. Laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in Scienze Politiche, abilitato alla professione forense, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando presso diversi reparti operativi del Corpo, in più sedi del territorio nazionale, in particolare, il Comando Gruppo della Capitale e il Comando Provinciale di Livorno. Ha, altresì, prestato servizio in diversi Uffici del Comando Generale della Guardia di Finanza, prima all’Ufficio Operazioni e, successivamente, all’Ufficio Stampa, dove ha conseguito l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti.

Il Generale Mendella ha preliminarmente espresso al Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, Generale di Corpo di Armata Andrea De Gennaro, e al Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, la più profonda riconoscenza per la fiducia riposta con l’assegnazione del nuovo incarico. Ha poi rivolto il proprio saluto alle Fiamme Gialle abruzzesi, assicurando il massimo impegno nel nuovo incarico, che proseguirà in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali locali. Ha, infine, assicurato che l’impegno delle Fiamme Gialle abruzzesi sarà sempre al fianco delle imprese oneste e dei cittadini che operano nel rispetto della Legge, anche al fine di proteggere e rafforzare il senso civico che caratterizza la Regione Abruzzo, contrastando ogni forma di criminalità.

Il Comandante Interregionale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, ha inteso evidenziare le doti professionali e manageriali dimostrate dal Comandante cedente, ringraziandolo per la qualificata azione di Comando svolta, sempre improntata alla massima attenzione verso il personale, al miglioramento degli ambienti lavorativi e ad assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi in un clima organizzativo sereno. A conclusione della cerimonia ha dato il benvenuto e rivolto il proprio sentito augurio al Generale Mendella – già alle sue dipendenze in precedente incarico – rimarcando la sua considerevole preparazione tecnico-professionale e sottolineando come la Guardia di Finanza, in Abruzzo come nel resto del territorio nazionale, si ponga quale prezioso baluardo a salvaguardia della legalità economico-finanziaria, a tutela dei cittadini e dei contribuenti onesti.