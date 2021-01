Carburante agevolato in agricoltura, da oggi la presentazione delle domande

L’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che a partire da oggi, 18 gennaio 2021, è possibile presentare istanza per la concessione provvisoria di carburante agevolato nella misura massima del 30 per cento sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell’anno 2020.

Così come stabilito dalla determina dirigenziale del 14 gennaio 2021, numero 149.

Si invitano pertanto aziende e soggetti interessati a rivolgersi direttamente ai propri CAA. Tutta la modulistica e le info utili si possono comunque consultare sui portali della Regione Molise e del Psr Molise.