Carcassa di lupo, il Pnalm: «Attinto da colpi di arma da fuoco»

Nella serata di ieri due guardiaparco del Pnalm hanno rinvenuto a Villetta Barrea (AQ), sull’imbocco del sentiero H4, nei pressi del centro abitato, una carcassa di lupo, un esemplare maschio, adulto. Da una prima analisi esterna effettuata dal veterinario del Parco, Leonardo Gentile, il lupo «sembrerebbe essere stato attinto da colpi di arma da fuoco» si legge in una nota del Pnalm.



L’animale è stato posto sotto sequestro e inviato alla sezione di Avezzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’Abruzzo e il Molise, per l’accertamento definitivo delle cause della morte. Gli atti relativi al rinvenimento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Sulmona.