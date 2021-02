«Oggi a Capracotta la troupe di Linea Bianca ha iniziato le riprese per una nuova puntata dopo quella memorabile di due anni fa. Con Massimiliano Ossini e Lino Zani a Prato Gentile, sulle piste che a breve si fregeranno del titolo di Centro Federale per lo Sci di Fondo. Grazie a quanti credono nelle potenzialità del nostro territorio e lavorano insieme a noi per promuovere i luoghi che ci appartengono».

Così il sindaco di Capracotta, Candido Paglione.