Caretta (FdI): «Il problema dei lupi esiste e va affrontato»

Caretta (FdI) – i ministri Costa e Bellanova ascoltino l’allarme dei comuni montani su attacchi dei lupi

«Il numero di lupi sul territorio alpino e appenninico è in costante crescita al pari dei casi di attacchi, che stanno destando sempre più preoccupazione nelle comunità montane. Non si contano più gli assalti subiti dalle aziende agricole che hanno viste decimate le proprie mandrie e greggi da branchi di predatori sempre più aggressivi e per nulla intimoriti dalla vicinanza degli insediamenti umani.

Sono intervenuta più volte evidenziando il problema ai ministri competenti e bene ha fatto Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, associazione degli enti montani, a chiedere ai ministri Bellanova e Costa di intervenire con soluzioni concrete in tempi rapidi. Il problema dei lupi esiste e va affrontato perché non si risolverà di certo ignorandolo come finora hanno fatto i titolari dei dicasteri dell’Agricoltura e dell’Ambiente».

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia