Caro bollette, impianto solare di ultima generazione per la piscina di Agnone

Se a livello di programmazione le società di calcio e volley, sport per antonomasia ad Agnone, vivono il momento più basso della loro storia, c’è una disciplina in netta ascesa che è quella del nuoto. Una ulteriore spinta dovrebbe arrivare dai nuovi lavori previsti per la piscina in località Tiro a Segno e l’unica presente sul territorio altomolisano.

Nelle ultime settimane, la giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo per 331.000 euro (fondi derivanti dal Por Molise Fers-Fse 2014-2020 – Strategia nazionale Aree Interne) che prevede opere di riqualificazione della struttura. Gli interventi, in particolare, riguarderanno la sostituzione dell’attuale copertura con una rigida; la realizzazione di una nuova area ospiti; l’installazione dell’impianto di climatizzazione degli spogliatori; un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; la risoluzione della perdita nel vano vasca; la sostituzione dell’illuminazione con sistemi a led nonché tutta una serie di accorgimenti che dovrebbero portare anche alla costruzione una piccola tribuna. Gli incarichi sono stati affidati agli ingegneri Luca Di Domenico e Diego Salzano che potranno avvalersi della collaborazione del geometra comunale, Vittorio Patriarca, responsabile del procedimento.

“Si tratta di un’ottima notizia – commentano gli appassionati di nuoto – che sicuramente darà un nuovo e determinante impulso alle tante attività svolte settimanalmente in vasca”. Oggi a confluire sulla piscina agnonese, un’utenza proveniente dai centri limitrofi, Abruzzo compreso. Inaugurata dalla Provincia di Isernia agli inizi degli anni 2000 e, da sempre gestita dalla società Hidro Sport, l’impianto necessitava di opere di riqualificazione soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Difatti il nuovo e moderno impianto assicurerà bollette meno salate in un periodo di crisi energetica che si fa sentire. Adesso si attende l’approvazione del progetto esecutivo con la conseguente partenza dei lavori che di fatto cambieranno in meglio il volto all’impianto. Naturalmente l’augurio di sportivi e appassionati è quello di tempi certi e celeri.