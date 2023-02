Caro bollette: quando finirà e come contrastarlo

Quando finirà il caro bollette? Il caro bollette ha messo in crisi numerose famiglie e imprese durante praticamente tutto il 2022. Il 2023 non è iniziato diversamente, con il costo delle bollette ancora molto alto e aiuti da parte del governo che non soddisfano la reale necessità dei cittadini. Tra le diverse cause del caro bollette troviamo l’aumento del costo delle materie prime con il conseguente aumento del prezzo del gas e dell’elettricità, e il triste conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Si tratta quindi di fattori non stabili per i quali è decisamente impossibile riuscire a prevederne un futuro di qualsiasi tipo.

Pertanto rispondere al quesito “quando finirà il caro bollette?” è veramente complicato e bisogna diffidare da chi si vanta di avere una risposta certa e sicura. Possono essere fatte delle previsioni e stilate una lista di ipotesi possibili, questo si. Innanzi tutto va sottolineato che non si tratta del primo rincaro recente dei costi di luce e gas. Già durante il primissimo periodo post-covid si era andati incontro ad un piccolo rialzo dei costi.

Di recente invece è stato registrato un dato positivo: a ottobre infatti il prezzo del gas è sceso sotto i 100 dollari al megawattora secondo il mercato di Amsterdam. Il risultato è dolce amaro: si tratta di un costo assolutamente più basso rispetto ai 340 dollari/Mwh di agosto ma comunque sia tre volte più alto rispetto alla media prima del 2020.

Questo piccolo decremento del costo rimane comunque un successo visto l’andazzo che aveva preso il mercato dell’energia e i costi raggiunti per l’acquisto delle materie prime. “Se non si faranno degli interventi strutturali il prezzo resterà molto volatile, dipendente da fattori che non sono controllabili”, ha commentato a Rainews Marco Vignola, responsabile nazionale Settore Energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

Come contrastare il caro bollette – Ci sono molte azioni che si possono intraprendere per contrastare il caro bollette e ridurre i costi. In primo luogo, è importante capire quali fattori influenzano il costo delle bollette. Il prezzo dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua e dei servizi di telecomunicazione può variare a seconda della regione e del fornitore. Pertanto, è importante esaminare attentamente le bollette per capire quali servizi si stanno pagando e se ci sono offerte luce e gas più convenienti sul mercato dell’energia.

In secondo luogo, una delle azioni più importanti per contrastare il caro bollette è monitorare il consumo energetico e ridurre gli sprechi. Ci sono molti modi per ridurre il consumo energetico, come spegnere le luci quando non si è in una stanza, utilizzare lampadine a risparmio energetico, chiudere le finestre e le porte per evitare fughe di calore o di aria condizionata, e utilizzare elettrodomestici a basso consumo energetico.

In terzo luogo, è possibile risparmiare sui costi delle bollette cercando offerte più convenienti e confrontando le tariffe dei fornitori. Molte aziende offrono promozioni e sconti per i nuovi clienti o per chi sceglie di pagare le bollette online. Inoltre, esistono siti web e applicazioni che consentono di confrontare le tariffe dei fornitori per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Infine, un’altra azione importante per contrastare il caro bollette è mantenere gli impianti e gli elettrodomestici in buono stato di funzionamento. Ciò significa che è importante effettuare la manutenzione regolare degli impianti, sostituire le vecchie caldaie o gli elettrodomestici che consumano troppa energia, e utilizzare prodotti che rispettino l’ambiente.

In sintesi, il caro bollette è un problema che può essere affrontato con successo attraverso una serie di azioni mirate. Monitorare il consumo energetico, confrontare le tariffe dei fornitori, ridurre gli sprechi e mantenere gli impianti in buono stato di funzionamento sono solo alcune delle strategie che si possono utilizzare per ridurre il costo delle bollette e risparmiare sui costi.