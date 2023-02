Comune stanzia fondi per edicole, Assostampa Molise: “Lo facciano tutti”

“L’iniziativa del Sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, di stanziare fondi dell’Ente per consentire l’apertura di punti vendita di giornali e prodotti editoriali è lodevole e di grande rilievo. Al di là degli interessi di categoria, l’informazione professionale e di qualità è l’unica che può fornire ai cittadini notizie e commenti su fatti di rilevanza pubblica. Il chiacchiericcio sui social, lo stesso esercitato al bar o a tavola, non può sostituire l’intermediazione dei giornalisti, che rispondono a criteri di formazione e deontologia. Petrella Tifernina è uno degli esempi di come si può sostenere il mercato editoriale, in un momento di profonda crisi del settore”.

E’ quanto dichiara Giuseppe Di Pietro, componente della giunta dell’Fsni e presidente dell’Associazione della stampa del Molise. “Auspichiamo che, sulla stessa scia, altri sindaci seguano l’esempio, per superare i problemi economici dei punti vendita, soprattutto nei centri più interni della regione. In tal senso – conclude Di Pietro – è opportuna la finalizzazione della legge regionale a sostegno dell’editoria che, nella sua necessaria riscrittura, dovrà stanziare fondi per aiutare simili iniziative.