Cartoline in movimento… dall’Alto Vastese

Cartoline in movimento. Si inserisce in questo progetto culturale il video realizzato da Giampaolo Di Biase durante le vacanze natalizie 2019 a Schiavi di Abruzzo.

«Questo video di Schiavi di Abruzzo, – spiega l’autore – piccolo borgo incastonato nelle montagne dell’appenino abruzzese a 1172 metri sul livello del mare, fa parte di un progetto più vasto chiamato ”Cartoline in movimento”. Vuole essere un remake in chiave moderna delle storiche cartoline che si inviavano via posta ad amici e parenti dal proprio paese oppure dalla località di villeggiatura. Proprio per questo vi invito a inviare, condividere e diffondere questa cartolina digitale per mandare un saluto e far scoprire e ammirare questo posto».

Musica di Ludovico Einaudi – Ascend, Day3