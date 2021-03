Casi Covid nella rosa dell’Agnonese, salta la sfida contro la Recanatese

Dopo i rinvii contro Pineto e Vastese, l’Agnonese non giocherà neppure giovedì santo a Recanati. Se nelle ultime due occasioni il problema è stato riconducibile a causa del rettangolo innevato (vedi sfida contro il Pineto) e per casi Covid (nel caso della Vastese), questa volta si registrano almeno 9 contagiati tra i giocatori della rosa granata. Una circostanza che non consentirà la partenza per le Marche dove la squadra del tecnico Di Rosa era attesa dalla difficile partita contro i leopardiani. Per il rinvio si attende solo l’ufficialità della Lnd che arriverà nelle prossime ore. Dunque salgono a quattro le gare da recuperare (Porto Sant’Elpidio, Pineto, Vastese e Recanatese) per l’Olympia, che in virtù di quanto accertato, resterà ferma almeno un altro mese.

Correlati