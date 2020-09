Casi Covid nell’Alto Vastese, annullati gli incontri a scuola con i genitori

Casi Covid nell’Alto Vastese, annullati gli incontri con i genitori.

Gli incontri propedeutici all’avvio dell’anno scolastico con le famiglie degli alunni in programma in questi giorni nei vari plessi dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino sono stati annullati in via precauzionale in ragione di alcuni casi Covid accertati a Torrebruna e pare anche a Celenza sul Trigno.



«A seguito della rilevazione di alcuni casi di positività al Covid19 in alcuni Comuni afferenti a questo istituto e delle preoccupazioni manifestate dalle famiglie, si ritiene necessario ed opprtuno rinviare gli incontri informativi con le famiglie precedentemente fissari. – si legge in una nota a firma della dirigente scolastica Anna Paolella – Sarà data comunicazione del nuovo calendario di incontri che si terranno in presenza o a distanza in funzione del contesto epidemiologico in atto. La dirigenza si scusa per disguido ma ritiene prioritario e necessario il rispetto delle disposizioni di legge relative al contenimento della diffusione del Covid19.