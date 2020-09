Caso Covid positivo a Monteroduni, Ferri: «Attivati tutti i protocolli Asrem»

Caso Covid positivo a Monteroduni accertato dall’Asrem di Isernia.

«E’ stata messa in atto ogni utile procedura per la tutela dei cittadini. – spiega la commissario prefettizio del Comune, Giuseppina Ferri – Le procedure sono state attivate secondo precise linee guida Asrem in sintonia con la dirigenza Asrem e i Carabinieri della locale stazione. Inoltre è già in essere la certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto contatti con il soggetto».

