Nel pomeriggio di oggi, lungo la provinciale Cerro al Volturno -Acquaviva un automobilista, probabilmente per la forte pioggia in atto, ha perso il controllo della propria autovettura ribaltandosi e finendo nella scarpata. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e i vigili del fuoco hanno posto in sicurezza l’auto.

Correlati