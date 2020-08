Caso di Covid a Castiglione Messer Marino: è una donna rientrata dalla Francia

Un caso di Coronavirus a Castiglione Messer Marino. Si tratta di una giovane mamma rientrata dalla Francia per trascorrere qualche giorno di vacanza in Abruzzo. La donna prima di partire per Castiglione Messer Marino ha deciso di fare il tampone visto che nella scuola oltralpe dove lavora un bambino è risultato positivo. Il primo tampone ha dato esito negativo con la donna che ha deciso di mettersi comunque in quarantena prima di partire per l’Italia. Lo scrive lei stessa su facebook. Alla vigilia della partenza per il centro in provincia di Chieti, la donna ha ritenuto opportuno ripetere l’esame ma non ha atteso l’esito che oggi conferma la positività al Covid-19. A quanto pare i tamponi effettuati sul marito e sulla figlia sono risultati negativi.

