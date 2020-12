Castelguidone a secco: «Quattro giorni senza una goccia di acqua»

Ancora problemi di carenza idrica a Castelguidone. Questa volta a rimanere completamente a secco, per addirittura quattro giorni consecutivi, sono i residenti nelle frazioni Bricciolo e Scaraiazzo.

«Hanno tolto l’acqua corrente, senza alcun preavviso come al solito, nella giornata di giovedì. – protestano i residenti nelle zone periferiche del piccolo centro montano – Lunedì, finalmente, è stata ripristinata l’erogazione, ma questa mattina siamo ancora con un filo d’acqua, senza pressione e senza alcuna informazione da parte del gestore del servizio idrico integrato. Trattati come animali proprio. Abbiamo sollecitato anche il Comune e ci hanno informato che il sindaco Donato Sabatino ha già diffidato la Sasi. Non è possibile andare avanti così: se ci sono perdite le riparassero, siamo quattro gatti, non è credibile che la sorgente non riesca a soddisfare il nostro fabbisogno, anche perché da tempo la Sasi applica le chiusure proprio per razionare la risorsa idrica».