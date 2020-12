Covid a Schiavi: il numero dei positivi sale a 18

«Si avvisa che a seguito di nuove comunicazioni relative alla positività al test per “SARS-CoV2” da parte della Asl Chieti-Lanciano-Vasto, alla data odierna sono 18 i pazienti attualmente positivi domiciliati nel territorio del Comune di Schiavi di Abruzzo. Si raccomanda la massima attenzione e si invita tutta la Comunità al rigoroso rispetto delle misure anti-contagio».

E’ il comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Schiavi, recante la data di ieri.

In realtà a quel numero vanno sottratti almeno quattro pazienti usciti dalla quarantena e completamente guariti e riammessi in società dopo tampone di controllo che ha dato esito negativo. La comunicazione è stata fatta agli interessati, ma non alle autorità comunali, almeno non fino alla giornata di ieri.